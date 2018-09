Nairobi (AFP) Bei einem Konflikt zwischen rivalisierenden Volksgruppen im Norden Kenias sind Medienberichten zufolge mindestens 46 Menschen getötet worden. Viehräuber des Turkana-Volkes würden verdächtigt, ein Dorf des Pokot-Volkes in der Nähe von Nadome angegriffen zu haben, berichtete die Zeitung "Daily Nation" am Dienstag. Der Behördenvertreter Osman Warfa sagte der Zeitung, der Überfall habe sich in einer sehr entlegenen Gegend ereignet. Zahlreiche Menschen seien verletzt und eine unbekannte Zahl an Tieren geraubt worden.

