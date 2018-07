München (dpa) - Schauspieler Russell Crowe (51) hofft auf einen Erfolg seines Regiedebüts "Das Versprechen eines Lebens" - aus einem einfachen Grund. Dann dürfte er wieder Regie führen und genösse völlige künstlerische Freiheit, sagte er dem "Münchner Merkur".

Das Historien-Drama läuft an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos an. Sollte es floppen, "dann muss ich mich wieder als Darsteller-Knecht in ungeliebten Produktionen verdingen", sagte der Oscar-Preisträger ("Gladiator"), der in dem Film auch die Hauptrolle spielt. "Ich habe festgestellt, dass mir das Inszenieren noch mehr liegt als die Schauspielerei."