Mexiko-Stadt (AFP) Beim Zusammenstoß von zwei Metros in Mexiko-Stadt sind zwölf Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen, teilte das Rote Kreuz am Montag (Ortszeit) mit. Die Betreibergesellschaft der Metro teilte hingegen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden seien. Keiner der Verletzten sei in Lebensgefahr.

