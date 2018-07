Kathmandu (AFP) Dass er regelmäßig die Reality-Show "Survivor" schaute, hat einem Touristen aus den USA nach eigenen Angaben geholfen, nach dem schweren Erdbeben in Nepal die fünf Tage bis zu seiner Rettung zu überstehen. "Ich bin schon vorher gerne in den Bergen gewandert und habe mir oft 'Survivor' angesehen, deshalb wusste ich viele Dinge - wie man Feuer macht, Nahrung findet oder Unterschlupf zum Beispiel", erzählte der 34-jährige ehemalige Englisch-Lehrer Corey Ascolani der Nachrichtenagentur AFP nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt Kathmandu.

