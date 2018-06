Niamey (AFP) Aus Angst vor der nigerianischen Islamistengruppe Boko Haram sind im westafrikanischen Niger tausende Menschen geflohen. Von Inseln im Tschadsee im Südosten des Niger seien bereits mehr als 5000 Menschen in der unweit des Sees und der Grenze zum Tschad gelegenen Stadt N'Guigmi eingetroffen, sagte ein UN-Vertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Weitere 11.500 Flüchtlinge würden in der Stadt erwartet. Ein Journalist vor Ort schätzte die Zahl der eingetroffenen Flüchtlinge auf rund 3000.

