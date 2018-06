Dakar (AFP) An dem von Saudi-Arabien geführten Militäreinsatz gegen die Huthi-Rebellen im Jemen beteiligen sich künftig auch 2100 Soldaten aus dem westafrikanischen Senegal. Staatschef Macky Sall habe einer entsprechenden Bitte des saudi-arabischen Königs Salman zugestimmt, hieß es am Montag in einer Mitteilung des senegalesischen Außenministers Mankeur Ndiaye an das Parlament, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Die Entsendung der 2100 Soldaten sei im Interesse beider Länder und trage dem "Ausmaß der geopolitischen Umwälzungen" Rechnung, die eine Verschlechterung der Lage im Jemen verursachen könnte.

