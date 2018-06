Mogadischu (AFP) US-Außenminister John Kerry ist am Dienstag überraschend zu einem Besuch nach Somalia gereist, um der bedrängten Übergangsregierung die anhaltende Unterstützung seines Landes zu versichern. Kerry traf während des kurzen Besuchs am Flughafen der Hauptstadt Mogadischu Präsident Hassan Scheich Mohamud. "Das nächste Mal wenn ich komme, müssen wir zu Fuß in die Stadt gehen können", sagte Kerry. Mohamud entgegnete darauf, die Lage in der Innenstadt habe sich in den letzten zwei Jahren bereits deutlich verbessert.

