Madrid (AFP) In Spanien hat die Tötung eines ausgebrochenen Schimpansen-Weibchens durch Polizisten für Aufsehen gesorgt. Schimpansin Eva habe erschossen werden müssen, da sie sonst ein Mitglied der Suchmannschaft hätte angreifen können, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Das Tier war am Dienstag von der Guardia Civil erschossen worden, nachdem es zusammen mit dem Artgenossen Adam aus einem Käfig im Safari-Zoo von Sa Coma auf Mallorca ausgebüchst war.

