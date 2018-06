Straßburg (SID) - Am Mittwoch beschäftigt sich der Menschenrechtsausschuss des Europäischen Parlaments in Straßburg erneut mit dem Komplex Sport und Menschenrechte. Thema ist dabei nicht nur der Fußball, es geht auch um die Europaspiele in Baku und die Olympischen Spiele.

"Der internationale Sport gehört grundlegend reformiert. Es müssen endlich wieder Fußball-Weltmeisterschaften und Olympische Spiele möglich sein, die in erster und zweiter Linie dem Sport und den Menschen dienen - nicht den Sponsoren, den Regierenden oder den Sportfunktionären", sagte die Ausschuss-Vorsitzende Barbara Lochbihler (Grüne): "Es ist höchste Zeit, dass auch menschenrechtliche Kriterien in den Vergabeprozess bei FIFA und IOC einfließen."