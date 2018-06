Madrid (SID) - Julia Görges (Bad Oldesloe) ist als letzte deutsche Tennis-Spielerin beim WTA-Turnier in Madrid gescheitert. Die Weltranglisten-68. unterlag in der zweiten Runde gegen die an Nummer zehn gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro nach 1:31 Stunden mit 3:6, 5:7.

Zuvor waren bereits Angelique Kerber (Kiel), Sabine Lisicki (Berlin) und Mona Barthel (Bad Segeberg) in der ersten Runde ausgeschieden, Andrea Petkovic (Darmstadt) hatte ihr Zweitrunden-Match in der spanischen Hauptstadt wegen Magen-Darm-Beschwerden abgesagt.

Görges, die zuvor zwei von drei Matches gegen Suarez Navarro gewonnen hatte, leistete sich nach dem Stand von 3:2 im ersten Satz eine Schwächephase und verlor sieben Aufschlagspiele in Folge. Im zweiten Satz kämpfte sich die 26-Jährige zunächst zurück, gab beim Stande von 5:6 aber erneut ihr Aufschlagspiel ab.

Görges hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld der mit 4,185 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gespielt.