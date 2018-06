Berlin (AFP) Bei der Deutschen Bahn wird seit dem frühen Morgen auch der Personenverkehr bestreikt. Die Arbeitsniederlegung begann wie von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) angekündigt um 02.00 Uhr. Ein Drittel der Fernzüge sowie etwa zwei von drei Regionalzügen würden trotzdem fahren, teilte die Bahn am Dienstagmorgen mit. Besonders viele Personenzüge würden in Berlin, Halle, Frankfurt am Main und Hamburg ausfallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.