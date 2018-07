Genf (AFP) In Genf hat der UN-Sondergesandte für Syrien erstmals unter Beteiligung des Iran Gespräche aufgenommen, um Friedensverhandlungen in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg wieder in Gang zu bringen. Der Diplomat Staffan de Mistura sagte am Dienstag, bei den Gesprächen seien neben der syrischen Regierung rund 40 weitere Partner vertreten, darunter politische und militärische Akteure, Frauen- und Zivilgesellschaftsverbände.

