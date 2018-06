Washington (AFP) Das Bewerberfeld für die Präsidentschaftskandidatur 2016 der US-Republikaner wächst weiter: Der einstige Baptistenprediger und frühere Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, stieg am Dienstag in das Rennen ein. "Ich bin Kandidat für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte er vor Anhängern in seiner Heimatstadt Hope im Bundesstaat Arkansas. In seiner Rede wetterte er gegen die politische Elite in Washington und prangerte die stagnierenden Einkommen vieler Familien in den USA an.

