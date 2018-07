Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama ernennt nach Angaben aus Regierungskreisen am Dienstag den derzeitigen Kommandanten der US-Marine, General Joseph F. Dunford, zum neuen Generalstabschef. Der 59-jährige Dunford löse auf dem Posten Martin Dempsey ab, sagten am Montag mehrere Regierungsvertreter in Washington. Damit steigt der Marinegeneral zum ranghöchsten US-Militär auf und wird einer der wichtigsten Berater Obamas in Verteidigungsfragen. Außerdem wird Dunford US-Verteidigungsminister Ashton Carter als wichtigster Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

