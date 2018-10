Bangui (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik haben mehrere Rebellengruppen die Freilassung tausender Kindersoldaten zugesagt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Dienstag in Bangui laut dem Bericht eines AFP-Korrespondenten von den Chefs von insgesamt acht bewaffneten Gruppen unterzeichnet. Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks Unicef zufolge halten die verschiedenen Rebellengruppen in Zentralafrika bis zu zehntausend Kinder in ihren Reihen und setzen sie als Kämpfer ein.

