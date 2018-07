Paris (AFP) Der Copilot, der im März offenbar absichtlich eine Germanwings-Maschine mit 150 Menschen an Bord in den französischen Alpen abstürzen ließ, soll den Absturz einem Medienbericht zufolge genau geplant haben. Die "Bild"-Zeitung berichtete am Mittwoch unter Berufung auf einen Zwischenbericht der französischen Luftfahrtermittlungsbehörde BEA, Andreas L. habe auf dem Hinflug des Airbus A320 von Düsseldorf nach Barcelona einen Sinkflug geprobt. Demnach ist in dem Bericht von einem "minutenlangen kontrollierten flugtechnisch unbegründeten Sinkflug" die Rede.

