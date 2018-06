Ludwigshafen (AFP) In Rheinland-Pfalz ist ein Brandanschlag auf eine im Bau befindliche Asylbewerberunterkunft verübt worden. Unbekannte Täter hätten die geplante Unterkunft in Limburgerhof in der Nacht zum Mittwoch in Brand gesetzt, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mit. Ob die Tat einen fremdenfeindlichen Hintergrund hatte, war zunächst unklar. Die Ermittler prüfen nach eigenen Angaben auch andere Motive.

