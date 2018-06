Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft zum 70. Jahrestag des Kriegsendes am Freitag bundesweit zu Veranstaltungen auf, die Zeichen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit setzen sollen. "Der 8. Mai ist uns Auftrag und Verpflichtung zugleich", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf. "Wir wollen ein weltoffenes, demokratisches Deutschland als Teil eines friedlichen Europa." Die Lehre aus dem Schrecken und Elend der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sei, "wie wichtig soziale Gerechtigkeit und wie wertvoll echte Demokratie" sind.

