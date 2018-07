Berlin (AFP) Der Emissionshandel in der Europäischen Union soll ab 2018 reformiert werden. Darauf einigten sich die Ratspräsidentschaft, Vertreter von EU-Parlament und EU-Kommission, wie das Bundesumweltministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Mit der Reform sollen Emissionszertifikate für das klimaschädliche Gas Kohlendioxid (CO2) künstlich verknappt werden, um die Industrie zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erklärte, die Einigung sei "eine gute und wichtige Nachricht für den Klimaschutz". EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen.

