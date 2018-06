Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung des Online-Handels in Europa eingeleitet, um mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsregeln aufzudecken. Europas Verbraucher stießen beim grenzüberschreitenden Online-Kauf auf zu viele Hindernisse, die teils auch von den Unternehmen selbst geschaffen würden, erklärte die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel. Mit der Untersuchung des Online-Sektors sollten diese genau ermittelt werden. Falls es Verstöße gegen Wettbewerbsregeln gebe, werde die Kommission "nicht zögern, die im EU-Kartellrecht vorgesehenen Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen".

