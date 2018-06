Göttingen (AFP) Im Prozess gegen den Göttinger Transplantationsmediziner Aiman O. hat das Landgericht Göttingen den Angeklagten in allen Punkten freigesprochen und den gegen ihn verhängten Haftbefehl aufgehoben. Es sei nicht erwiesen, dass falsche Angaben gegenüber der Organvergabestelle Eurotransplant andere Patienten das Leben gekostet hätten, befand der Gericht am Mittwoch. Drei Patienten seien zwar nach einer Lebertransplantation verstorben, dennoch sei in allen drei Fällen die Transplantation eine vertretbare Behandlung gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Ralf Günther.

