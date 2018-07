Schloß Holte (AFP) Kurz vor dem 70. Jahrestag der deutschen Kapitulation hat Bundespräsident Joachim Gauck das Gedenken an die Weltkriegsopfer aus der Sowjetunion in den Mittelpunkt gerückt. Bei einer Gedenkstunde im früheren Kriegsgefangenenlager Holte-Stukenbrock beklagte Gauck am Mittwoch Versäumnisse bei der Würdigung der Leiden sowjetischer Soldaten in Deutschland. Das "grauenhafte Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen" sei hierzulande "nie angemessen ins Bewusstsein gekommen", sagte Gauck. Ihr Schicksal liege noch heute "in einem Erinnerungsschatten".

