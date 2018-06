Berlin (AFP) Die in den geplanten Freihandelsabkommen der EU mit den USA und Kanada, TTIP und CETA, vorgesehenen Schiedsgerichte sind einem Gutachten zufolge verfassungswidrig. "Eine Flucht aus der deutschen Gerichtsbarkeit" mittels Schiedsgerichtsvereinbarung begegne "durchgreifenden rechts- und verfassungsstaatlichen Bedenken", erklärte Kathrin Groh von der Münchner Universität der Bundeswehr am Mittwoch in Berlin. Die Professorin für Öffentliches Recht hatte im Auftrag des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ein Gutachten angefertigt.

