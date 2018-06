Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Zeitung der linksextremen türkischen Organisation Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) verboten. Die Zeitschrift "Yürüyüs" propagiere offen die gewaltsame Beseitigung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung und die Errichtung eines sozialistischen Gesellschaftssystems in der Türkei, teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mit. Die Zeitung der verbotenen DHKP-C propagiere unter anderem Selbstmordattentate als eine unabdingbare Form des Klassenkampfes sowie den bewaffneten Volkskampf unter Führung des militärischen Arms der Organisation.

