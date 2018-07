Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die umstrittene Suchliste des US-Geheimdienstes NSA weiterhin nicht vor Abschluss der Konsultationen mit den USA an die zuständigen Bundestags-Gremien weitergeben. Die deutsche Seite werde die notwendige Entscheidung treffen, wenn die Konsultationen mit den amerikanischen Partnern abgeschlossen sind, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Einen Zeitplan dafür könne er nicht nennen.

