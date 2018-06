Berlin (AFP) Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine mutmaßliche Liste von NSA-Suchanfragen an den BND erst nach Beratungen mit Washington vorlegen will, stößt in der Linkspartei auf scharfe Kritik. "Wenn es sich um Straftaten handelt, dann sollen die Amerikaner darüber entscheiden, ob man uns Beweismittel zur Verfügung stellt?", fragte der Linken-Abgeordnete und Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), André Hahn, am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Das kann ja wohl nicht sein."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.