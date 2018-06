Bremen (AFP) In der BND-Affäre will die Bundesregierung nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorerst nicht die Liste der vom US-Geheimdienst NSA gelieferten Suchbegriffe veröffentlichen. Deutschland befinde sich derzeit wie international üblich "im Konsultationsverfahren" mit den USA "und danach können wir erst die Entscheidungen treffen", sagte Merkel in einem Interview mit dem Sender Radio Bremen, das am Dienstagabend veröffentlicht wurde. Bis dahin würden dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages "andere und auch viele Unterlagen" zur Verfügung gestellt.

