Brüssel (AFP) EU-Digitalkommissar Günther Oettinger hat eine europäische Aufsichtsbehörde für Online-Plattformen wie Google, Facebook oder Amazon ins Gespräch gebracht. "Bisher haben wir 28 Regulierer", sagte Oettinger in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Bericht der "Wirtschaftswoche". "Wenn man zu einer echten Europäisierung der Regulierung übergehen will, dann muss man die Frage stellen, ob nicht auch eine europäische Regulierungsbehörde wirksamer und kompetenter wäre."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.