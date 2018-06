Berlin (AFP) In einer Aktuellen Stunde im Bundestag hat die Opposition von der Bundesregierung erneut Klarheit über das Ausmaß der deutsch-amerikanischen Geheimdienstzusammenarbeit gefordert. "Packen Sie jetzt alle Karten auf den Tisch", sagte Linken-Fraktionsvize Jan Korte am Mittwoch an die Adresse von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Er warf der Bundesregierung vor, sie zeige ein "völliges Desinteresse" an der Aufklärung der Vorwürfe. Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele sagte, Merkel müsse ihre Aussage korrigieren, es gebe keinerlei Wirtschaftsspionage in Deutschland durch den US-Geheimdienst NSA.

