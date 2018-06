Paris (AFP) In der Spähaffäre um den Bundesnachrichtendienst (BND) hat Frankreich sein Vertrauen in die Bundesregierung bekräftigt. Frankreich vertraue darauf, dass die deutsche Regierung "alle notwendigen Entscheidungen" treffen werde, sagte Regierungssprecher Stéphane Le Foll am Mittwoch in Paris. Entsprechende Schritte seien bereits im Gange, betonte er nach der Kabinettssitzung der französischen Regierung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.