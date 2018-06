Berlin (AFP) Bislang galt er nur als leidenschaftlicher Koch, nun kümmert sich Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) auch ums Backen: Das Deutsche Bäckerhandwerk machte den Politiker am Dienstagabend zum Botschafter des Deutschen Brotes, wie der Zentralverband der Bäcker am Mittwoch in Berlin mitteilte.

