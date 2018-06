Bonn (AFP) Die Deutsche Postbank verschiebt ihre ursprünglich für den 28. Mai geplante Hauptversammlung. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, das Aktionärstreffen solle aber vor dem 31. August stattfinden, erklärte die Bank am Mittwoch in Bonn. Der Grund für die Verschiebung sei die Aufforderung der Deutschen Bank an den Vorstand der Postbank, einen sogenannten Squeeze-out der Aktionäre vorzubereiten.

