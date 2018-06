Köln (AFP) Dass in Deutschland immer mehr Menschen im Rentenalter arbeiten, hat einer Studie zufolge selten mit einer knappen Rente zu tun. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht, hatten im Jahr 2012 rund 24 Prozent der 65- bis 74-Jährigen mit einem Haushaltseinkommen von über 4500 Euro eine Arbeit, aber nur 4,9 Prozent derer, die weniger als 1100 Euro im Monat zur Verfügung hatten. "Die Menschen gehen im höheren Alter also nicht arbeiten, weil ihre Rente nicht reicht, sondern weil sie sehr gute Beschäftigungs- und Einkommensperspektiven haben", erklärte IW-Direktor Michael Hüther.

