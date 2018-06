Berlin (AFP) Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) will Facebook wegen seiner umstrittenen Nutzungsbedingungen verklagen. Derzeit werde der Umfang der Klageerhebung geprüft, teilte der vzbv am Mittwoch in Berlin mit. Bereits im Februar hatten die Verbraucherschützer das soziale Netzwerk abgemahnt und aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Dem sei Facebook aber nicht nachgekommen, erklärte der Verband. Insgesamt 19 Klauseln in den Nutzungsbedingungen und der Datenrichtlinie verstoßen laut vzbv "gegen geltendes Recht".

