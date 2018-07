Mönchengladbach (SID) - Weltmeister Christoph Kramer sieht dem kommenden Samstag mit gemischten Gefühlen entgegen. "Ich bin darauf vorbereitet, dass ein paar mehr Augen auf mich schauen als sonst. Aber wenn ich auf den Platz gehe, will ich gewinnen, und während des Spiels denkt man ohnehin nur daran. Ich spiele noch für Borussia und werde alles geben", sagte der 24 Jahre Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach vor dem richtungweisenden Treffen mit seinem alten und künftigen Klub Bayer Leverkusen.

Im Duell zwischen dem Tabellendritten Gladbach (60 Punkte) und der Werkself (58) könnte zwei Spieltage vor dem Saisonende im Kampf um die direkte Qualifikation für die Champions League eine Vorentscheidung fallen. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Kramer überzeugt, "dass Gladbach und Leverkusen in der Champions League spielen werden. Beide haben das Zeug, sich auch in der Quali durchzusetzen".

Vor der Saison 2013/14 hatte Kramer seinen Vertrag mit Bayer bis 2017 verlängert und war gleichzeitig auf Leihbasis zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Im Dezember 2014 verlängerte er seinen Vertrag bei Leverkusen, das auf eine Rückkehr des Nationalspielers bestand, vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2019.