Köln (SID) - Harsche Kritik musste Titelverteidiger Real Madrid für den Auftritt beim 1:2 im Halbfinale der Champions League bei Juventus Turin einstecken. "Real Madrid ist von der eigenen Arroganz besiegt worden", urteilte die Gazzetta dello Sport. - Die Pressestimmen zu Juventus Turin-Real Madrid (2:1):

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Real Madrid ist von der eigenen Arroganz besiegt worden. Nicht einmal Ronaldo gelingt es, den Turinern das Fest zu ruinieren. Wunderbare Leistung von Allegris Truppe, die Real in allem überlegen ist."

Corriere dello Sport: "Königliches Juve. Keinen Sieg haben sich die Turiner mehr gewünscht als diesen gegen Real. Vier Tage nach der Eroberung des Scudetto unterstreicht Juve, dass es beste Chancen auf eine große CL-Feier in Berlin hat. Die Meister Italiens haben die Meister Europas besiegt."

Tuttosport: "Real Juve: Morata und Tevez versenken die Königlichen. Der Sieg ist eine Mischung aus perfekten Leistungen einzelner Starspieler und des idealen Zusammenspiels einer Mannschaft, die in den letzten Monaten unter der Regie von Trainer Allegri immer mehr an Zusammenhalt gewonnen hat."

Repubblica: "Juve hält die Königlichen in Schach. Jetzt heißt es, in Madrid zu bestehen. Das Finale in Berlin kann Wahrheit werden. Eine traumhafte Turiner Mannschaft wird für die Spanier zum wahren Albtraum."

SPANIEN

Marca: "Nur ein Tor von Berlin entfernt: Madrid holt ein vernünftiges Ergebnis, trotz einer fürchterlichen zweiten Halbzeit in Turin. Cristianos Tor ist Gold wert, ein wunderbarer Kopfball von James landet nur an der Latte. Er hätte den Verlauf des Spiels verändern können. Im Mittelfeld erleidet Ramos Schiffbruch."

AS: "Rückschlag in Turin: Real ist gezwungen, eine Aufholjagd zu starten. Ramos ging als Sechser im defensiven Mittelfeld unter. Juventus überrollte Real, insgesamt liefen sie 7,7 Kilometer mehr."

Sport: "Real wird im Bernabeu-Stadion leiden müssen. Ancelottis Mannschaft schwamm in der Abwehr, Llorente hätte am Ende noch einen weiteren Treffer beisteuern können. Juventus sprengt das Halbfinale, die Italiener zeigten sich mutig."

El Mundo Deportivo: "Real zur Aufholjagd gezwungen. Juventus schlägt als Erster zu und macht einen kleinen Schritt Richtung Berlin. Ein schwaches Spiel von Real. Marcelo und Carvajal haben hinten fürchterlich gespielt. Bale war von der Bildfläche verschwunden."

ENGLAND

Daily Mail: "Tevez bringt Real in Schwierigkeiten. Juve macht einen Schritt in Richtung Finale mit einem Sieg gegen Ronaldo und Co."

Daily Mirror: "Dank Carlos Tevez' Treffer reisen die Italiener mit einem Vorsprung nach Spanien. Es ist eine knappe Führung, aber es ist eine Führung. Massimo Allegri weiß, dass der Druck auf Madrid lastet."

SID xmt xzd ak rd