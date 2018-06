Dortmund (SID) - Sieben deutsche Fußball-Weltmeister sind die Hauptdarsteller der zentralen Kino-Show des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, das im Sommer seine Pforten öffnen wird. Unter dem Titel "Wir sind alle Weltmeister" lassen WM-Kapitän Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mario Götze, Manuel Neuer, Mats Hummels und Christoph Kramer in der zwölfminütigen Produktion den WM-Triumph von 2014 in Brasilien Revue passieren.

Die Kino-Show mit einer ganz neuartigen holografischen Projektionstechnik, bei der die Nationalspieler als freigestellte, dreidimensionale Raumbilder erscheinen, soll ein Glanzpunkt der Dauerausstellung werden. Im Film erinnern sich die Profis in kurzen szenischen Episoden an die Schlüsselmomente der WM-Endrunde im vergangenen Sommer und an die vorausgegangenen Titelerfolge 1954, 1974 und 1990.

"Die Besucher werden durch die eingesetzte Projektionstechnik meinen, die Nationalspieler stünden ihnen leibhaftig gegenüber. Diese Nähe, verbunden mit teils unbekannten Filmmaterial von Weltmeisterschaften, machen unsere Kino-Show zu einem besonderen Erlebnis, das es in dieser Form noch nicht gibt", sagte Museums-Direktor Manuel Neukirchner.