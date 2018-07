Nairobi (AFP) In Kenia sind in den vergangenen Tagen bei Konflikten zwischen rivalisierenden Volksgruppen nach Angaben des Roten Kreuzes rund 75 Menschen getötet worden. Die Vorfälle stünden im Zusammenhang mit Viehdiebstahl und hätten sich in den vergangenen vier Tagen in verschiedenen Bezirken im Norden des Landes ereignet, teilte die Organisation am Mittwoch mit. Unter den Toten sind demnach auch Frauen und Kinder. Rund 350 Familien flohen vor der Gewalt.

