New York (dpa) - Die irische Rockband U2 hat U-Bahn-Gäste in New York mit einem Konzert überrascht. Die Musiker spielten am Montagabend mehrere Songs in der Station Grand Central, wie US-Medien berichteten.

Videos des ungewöhnlichen Gigs verbreiteten sich schnell über Twitter und Instagram. Frontmann Bono (54) ist dabei mit Sonnenbrille und blauem Hut zu sehen, wie er den Song "Angel of Harlem" singt. Begleitet wurde die Gruppe von US-Moderator Jimmy Fallon (40).

Der Auftritt soll den Berichten zufolge Teil seiner "Tonight Show" sein. Dort ist U2 an diesem Freitag zu Gast.

