Jerusalem (AFP) Das Lateinische Patriarchat in Jerusalem hat am Mittwoch die bevorstehende Heiligsprechung von zwei Nonnen aus dem 19. Jahrhundert gewürdigt, die die ersten palästinensischen Heiligen der Neuzeit sein werden. Marie Alfonsine Ghattas aus Jerusalem und Mariam Bawardi, die in Bethlehem wirkte, werden am 17. Mai bei einer Zeremonie im Vatikan von Papst Franziskus gemeinsam mit zwei weiteren Ordensschwestern kanonisiert. Bischof William Schomali sagte vor Journalisten, das katholische Heimatbistum der beiden Gewürdigten bereite sich "schon umfassend auf das freudige Ereignis vor".

