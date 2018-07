Wien (AFP) In Österreich sind am Mittwoch zwei Personenzüge zusammengestoßen, mehrere Insassen wurden nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, kollidierten die beiden Züge am Morgen bei einer Haltestelle in der Nähe von Graz, der Landeshauptstadt der Steiermark. Mehrere Menschen wurden demnach eingeklemmt. Die Feuerwehr schloss zunächst nicht aus, dass es auch Tote gab.

