Moskau (AFP) Der vergangene Woche außer Kontrolle geratene russische Raumfrachter wird nach Angaben der Raumfahrtbehörde Roskosmos am Freitag auf die Erde stürzen, davor jedoch größtenteils in der Erdatmosphäre verglühen. Den Berechnungen von Experten zufolge werde der "Progress"-Transporter am Freitag zwischen 00.23 Uhr und 08.55 Uhr (MESZ) in die Erdatmosphäre eintreten, teilte Roskosmos am Mittwoch mit. Demnach werden nur wenige nicht-schmelzende Bauteile auf die Erde stürzen. Der Vorgang werde ähnlich wie bei einer normalen Rückkehr der unbemannten Frachter verlaufen.

