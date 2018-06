Genf (AFP) Bürgerkriege und Gewalt haben die Zahl der Binnenflüchtlinge im vergangenen Jahr weltweit auf einen Rekord von 38 Millionen Menschen steigen lassen. Nach einem am Mittwoch in Genf vorgestellten Bericht des Beobachtungszentrums für Binnenflüchtlinge (IDMC) waren 2014 14 Prozent mehr Menschen innerhalb ihrer Heimatländer auf der Flucht als noch ein Jahr zuvor. "Das sind die schlimmsten Zahlen in einer Generation, die unser komplettes Versagen beim Schutz unschuldiger Zivilisten zeigen", sagte Jan Egeland, Chef des Norwegischen Flüchtlingsrates, der hinter dem IDMC steht.

