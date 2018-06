Damaskus (AFP) Der von zahlreichen Rebellengruppen bekämpfte syrische Präsident Baschar al-Assad hat erstmals Verluste seiner Streitkräfte in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Bürgerkrieg eingeräumt. "Wir reden nicht von dutzenden, nicht von hunderten, sondern von tausenden Schlachten, und natürlich gibt es bei Schlachten Vormärsche und Rückzüge, Siege und Verluste", sagte Assad am Mittwoch in einer Rede anlässlich des syrischen Märtyrer-Tages. "Wir sind in einen Krieg verwickelt, und ein Krieg ist keine Schlacht, sondern eine Serie von Schlachten." Assad hielt die Rede in einer Schule für Kinder von Soldaten, die im Krieg getötet wurden.

