Paris (AFP) Europa wird nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in 15 Jahren mit einer regelrechten Fettsucht-Epidemie konfrontiert sein. Bis zum Jahr 2030 werde die Zahl der stark übergewichtigen oder gar fettleibigen Menschen in fast allen europäischen Ländern zum Teil drastisch ansteigen, warnte die UN-Behörde in einem Bericht, der am Mittwoch anlässlich eines Kongresses in Prag veröffentlicht wurde. Besonders betroffen sind demnach Männer. Europa stehe eine "Übergewichtskrise von enormen Ausmaß" bevor, erklärte die WHO.

