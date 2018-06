New York (AFP) Bei einem Angriff auf eine Patrouille der UN-Mission im Osten der Demokratischen Republik Kongo (Monusco) sind mindestens zwei Blauhelmsoldaten getötet und 13 weitere verletzt worden. Vier UN-Soldaten würden vermisst, teilte die UNO am Dienstag (Ortszeit) in New York mit. Zur Nationalität der Verletzten und der Vermissten machte sie keine Angaben, bei den Todesopfern handelte es sich um Soldaten aus Tansania.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.