New York (AFP) Unter dem Protest mehrerer Autoren ist die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" mit einem US-Preis für Meinungsfreiheit ausgezeichnet worden. Die Ehrung durch die US-Sektion des Schriftstellerverbands PEN am Dienstagabend in New York wurde von umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. "Charlie Hebdo"-Chefredakteur Gérard Biard zeigte sich bei der Entgegennahme des Preises "sehr stolz" und rief dazu auf, seine Zeitung und deren Werte zu unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.