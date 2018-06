Miami (AFP) Mit einem in einer Pizzabestellung versteckten Hilferuf hat sich eine Frau aus dem US-Bundesstaat Florida vor ihrem mit einem Messer bewaffneten Freund gerettet. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, wurden Cheryl T. und ihre drei kleinen Kinder am Montag in ihrem Haus in der Gemeinde Highlands von dem Mann bedroht. Der Freund hatte den Angaben zufolge der Frau das Smartphone abgenommen und gab es nur kurz zurück, damit sie eine Pizza bestellen konnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.