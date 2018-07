Washington (AFP) Das US-Start-up Ripple Labs, spezialisiert auf Geldtransfers und Schöpfer der virtuellen Währung XRP, zahlt eine Strafe von 700.000 Dollar (628.000 Euro) an die Behörden. Ripple habe sich nicht an die Auflagen zum Kampf gegen Geldwäsche gehalten, teilte das US-Justizministerium am Dienstag mit. Nach Ermittlungen gegen die Tochter XRP II LLC habe sich das Unternehmen zur Zahlung der Strafe bereit erklärt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.