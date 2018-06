New York (AFP) Der US-Sänger Prince hat ein Friedenskonzert in Baltimore für Muttertag angekündigt. Das Konzert am Sonntag solle in einer Arena im Zentrum der US-Großstadt stattfinden, erklärte das Management des exzentrischen Musikers am Dienstag (Ortszeit). Das Ereignis solle in einem "Geist der Heilung" stattfinden und ein "Katalysator für ein Innehalten und Nachdenken" nach dem Ausbruch der Gewalt in Baltimore und anderen Gebieten sein, hieß es weiter.

